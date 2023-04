Max Verstappen haalt verhaal bij ‘dickhead’ George Russell: ‘Het slaat gewoon nergens op’

Met video'sMax Verstappen liet het er niet bij zitten na afloop van de sprintrace in Bakoe . Hij was van mening dat een manoeuvre van George Russell in de eerste ronde hem een kans op meer dan de derde plek kostte. Na de finish ging hij naar de Brit toe om verhaal te halen. Die vond dat juist hij in zijn recht stond en Verstappen zich niet aan de “basisprincipes” van het racen hield.

Verstappen moest de korte race over 17 rondes beginnen vanaf de tweede startrij, met vlak achter zich Russell in de Mercedes. Die zocht in de openingsfase nadrukkelijk de aanval bij de Nederlander, waarbij de twee wiel aan wiel door de bochten gingen in de straten van Bakoe. Er was contact tussen de Red Bull en de Mercedes, waarna Russell uiteindelijk als winnaar uit de strijd kwam. ‘Hij moet zijn positie teruggeven, zo kan ik ook wel inhalen', aldus Verstappen, die zich uiteindelijk alsnog wist te verzekeren van P3, achter winnaar Sergio Pérez en Charles Leclerc. Over de boordradio was echter te horen dat hij en zijn engineer het moment aan het begin van de sprintrace nog niet vergeten waren.

Dat werd nóg duidelijker toen Verstappen, die een gapend gat in de zijkant van zijn RB19 had, naar Russell toe ging om een uitleg te vragen. De televisiekijker kreeg niet het complete onderonsje mee. ‘Maat, we hebben allemaal geen grip. We moeten elkaar een beetje ruimte laten', valt echter duidelijk te horen uit de mond van de wereldkampioen. ‘Maar ik verwacht de volgende keer hetzelfde, weet je. Dickhead', sprak de Nederlander een weglopende Russell nog na.

Bij het interview na afloop, werd aan Verstappen gevraagd of de kou tussen hem en Russell inmiddels uit de lucht was. ,,De lucht is zeker nog niet geklaard. Ik snap gewoon niet waarom je zoveel risico moet nemen in de eerste bochten. Hij boort met onderstuur zo een gat in mijn sidepod. We hebben allemaal koude banden, dus een lock-up is zo gemaakt", aldus de leider in het wereldkampioenschap, na vandaag zes punten rijker. ,,En dan legt hij het op zo'n mooie manier uit: ‘Ik had geen grip, kijk maar naar de beelden aan boord'. Het slaat gewoon nergens op, maar oké. We zijn nog derde geworden hebben goede punten kunnen pakken. Nu gaat de focus op morgen.

Russell: ‘Hij bracht me in een lastige positie’

Volledig scherm Max Verstappen haalt verhaal bij George Russell. © REUTERS Russell was verbaasd over de manier waarop Verstappen op hem afstapte. ,,Ik dacht dat hij naar me toe kwam om te zeggen: ‘mooi gevecht'. Maar het zat duidelijk wat dieper dan ik dacht", aldus de Brit, die vond dat hij in zijn recht stond. ,,Ik dacht dat ik voor hem zat bij de apex (het hart van de bocht, red.), dus ik was best verrast dat hij die positie zo wilde houden. Het is de eerste ronde van een sprintrace, op een stratencircuit, met koude banden... Hij kent de risico's in die positie. Er was geen intentie om contact te maken, maar hij bracht me in een lastige positie.”

,,Ik startte met racen toen ik acht jaar oud was”, gaat Russell verder voor de microfoon van Viaplay. ,,Het basisprincipe met karten is al: als je ervoor zit in de apex, is het jouw bocht. Max is zeer ervaren en een geweldige racer, dus hij weet dit. Als je het buitenlangs probeert, neem je een risico. Voor mij was hij zijn positie al kwijt en had hij zijn verlies moeten nemen. Hij mocht nog blij zijn dat hij geen kapotte band had. Nogmaals: ik probeerde hem ruimte te geven, maar bij zo'n start is dat een hele uitdaging.”

