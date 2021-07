Max Verstappen haalt uit naar feestende Hamilton: 'Respectloos en onsportief’

Verstappen en Hamilton waren direct na de start verwikkeld in een intens gevecht om de leiding in de wedstrijd. Het duel bereikte halverwege de openingsronde zijn kookpunt toen de Nederlander instuurde, Hamilton raakte en vervolgens hard in de bandenstapel klapte. ,,Allereerst wil ik zeggen dat ik gelukkig in orde ben”, schrijft de WK-leider enige uren na de crash op social media. ,,Het was nogal een impact met 51 G-krachten, maar ik voel me al een stuk beter.”

Hamilton zelf wilde op zijn beurt niet het boetekleed aantrekken. ,,Hij is naar het ziekenhuis en ik leef met hem mee, want zo willen we natuurlijk niet dat het gaat", reageerde de GP-winnaar bij Ziggo Sport. ,,We gaven allebei alles en hielden niet in, het was gewoon erg ongelukkig. Ik ga Max sowieso nog even bellen om zeker te weten dat het goed met hem gaat, want dat is het allerbelangrijkste. Ik heb nergens spijt van, alleen dan dat we botsten. Ik vind niet dat ik een fout heb gemaakt. Dit is racen op hoge snelheid.”