Max Verstappen gooit roer niet om in titelstrijd met Lewis Hamilton: ‘Ik sluit me verder af voor alles’

Max Verstappen benadert het raceweekeinde in Saoedi-Arabië niet anders dan normaal, nu hij in theorie wereldkampioen kan worden. Droogjes: ,,Eerst maar eens de baan leren kennen.”

Door Rik Spekenbrink



Weinig mensen zullen anders hebben gedacht, maar Max Verstappen gaat geen gekke of andere dingen doen nu hij een mathematische kans heeft om in Jeddah wereldkampioen Formule 1 te worden. ,,Ik verander niets”, zei Verstappen op het internationale gedeelte van de donderdagse persconferentie. ,,Ik doe wat ik altijd doe. En sluit me verder af voor alles. Ook door andere dingen te doen, neutraal te blijven in mijn emoties. Zoals altijd.”

Zijn eerste focus is logischerwijs om het stratencircuit, kakelvers, onder de knie te krijgen. Een ‘track walk’ heeft hij dit keer niet gedaan. Maar op de simulator leerde de Nederlander dat het een ‘heel snelle baan is’. ,,In de eerste vrije training gaan we zien hoe het echt is. Een nieuw circuit biedt nieuwe kansen. Voor iedereen natuurlijk.” Hoe de verhoudingen tussen zijn team Red Bull en de rivalen van Mercedes zullen zijn, kon Verstappen nog niet voorspellen.

Quote Wij moeten hoe dan ook erg blij en trots zijn op dit seizoen. Vorig jaar was veel minder leuk Max Verstappen

Zelfs na zonsondergang is het warm en drukkend in Jeddah, waar de komende dagen bij kunstlicht wordt gereden. Er wordt nog met man en macht aan het circuit gewerkt, trucks en personeel rijden af en aan om de laatste puntjes op de i te zetten. De promotor zegt met trots het snelste circuit ter wereld te hebben neergelegd, in een recordtijd, maar de waarheid is ook dat het echt allemaal aankomt op het allerlaatste moment.

Verstappen moet het met die situatie doen, net als de rest uiteraard. Veel vragen aan de Limburger gingen logischerwijs over de naderende ontknoping in het kampioenschap. Hij heeft acht punten voorsprong op Lewis Hamilton, met nog twee races te gaan. Verstappen gaf nogmaals aan geen anders mens te zijn geworden dit seizoen, en dat ook niet te worden afhankelijk van de uitkomst van het intense gevecht.

Quote ,Max gaat echt niet rekenen nu. Iedereen blijft gewoon racen zoals hij dat altijd doet Valtteri Bottas

,,Wij moeten hoe dan ook erg blij en trots zijn op dit seizoen. Vorig jaar was veel minder leuk. Ik werd vaak derde. Maakte ik een pitstop, lag ik nog derde. Daar was weinig aan. Dit is veel spannender, en ik hoop dat het dat nog twee races blijft. Zo’n seizoen is goed voor de sport: een jonge gast tegen de gevestigde orde.”

Of het hem voordeel geeft dat een eventuele crash voor Hamilton grotere gevolgen heeft dan voor hemzelf, was de vraag. ,,Zo denk ik écht niet. Het gaat om de beste prestatie van mijzelf en het team, daar ligt de focus, niet op een ander.” Valtteri Bottas, naast Verstappen, bevestigde dat. ,,Max gaat echt niet rekenen nu. Iedereen blijft gewoon racen zoals hij dat altijd doet.”

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.