Max Verstappen geniet na nummer 15: ‘Een perfect einde, gaat lastig worden dit te overtreffen’

Voor het derde jaar op rij heeft Max Verstappen de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi op zijn naam geschreven . De Nederlander, die al weken geleden zijn wereldtitel prolongeerde, vierde zondag op het Yas Marina-circuit zijn vijftiende overwinning. ,,Ik heb wel even zin om niks te doen."

Of dit nog te overtreffen was, zo luidde de eerste vraag voor de microfoon van Viaplay. ,,Hopelijk wel, maar dat zal heel lastig worden Dit was een perfect einde van het seizoen", aldus Verstappen, die nog even omhelsd werd door Daniel Ricciardo en later ook een lolletje maakte met Lando Norris. De 25-jarige kopman van Red Bull Racing vertrok in Abu Dhabi vanaf pole position en kwam geen moment in de problemen. Verstappen gaf de leiding alleen even uit handen na zijn pitstop.

,,De race ging helemaal volgens plan. Zo wil je hem hebben”, vervolgt Verstappen. ,,Ik had sowieso geen twee setjes harde banden meer over, dus twee keer stoppen zou niet ideaal geweest zijn. Daarbij viel de bandenslijtage wel mee. In de laatste stint zeiden ze steeds: niet te snel, terwijl ik juist harder wilde gaan. Dat geeft ook aan dat het heel goed zat.”

Vader Jos vertelde dat zijn zoon er wel even klaar mee was na een lang seizoen. De wereldkampioen beaamde dat. ,,Ik heb wel even zin om niks te doen. Het was een topjaar. Daar gaan we van genieten en hopelijk zijn we begin volgend jaar weer competitief.”

Dat het een ‘topjaar’ was bevestigen de cijfers. Verstappen reed dit seizoen namelijk een recordaantal punten bij elkaar. In 22 grands prix kwam de 25-jarige Nederlander tot 454 punten. Dat zijn er 41 meer dan Lewis Hamilton in 2019 bij elkaar reed. Het seizoen telde toen 21 races. Tevens kreeg Verstappen dit jaar het record wat betreft aantal gewonnen races op zijn naam. Hij sloot het seizoen af met zijn vijftiende overwinning. De Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel wonnen beiden een keer dertien races in één jaar.

Horner: ‘Het was een ongelofelijk jaar’

Teambaas Christian Horner ging mee in de vreugde van Verstappen, ook al lukte het net niet om met Sergio Pérez ook de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen. ,,Het is een ongelofelijk jaar geweest voor het team. Zeventien zeges, twee gewonnen sprintraces, beide kampioenschappen...", aldus de Brit. ,,Het was een seizoen met veel meer ups dan downs en het wordt moeilijk om dit ooit nog te evenaren. Onderweg hebben we onze oprichter Dietrich (Mateschitz, red.) verloren, ik denk dat hij heel trots op ons was geweest.”

Voor Red Bull Racing haalde Verstappen de vijfde en de zesde rijderstitel binnen, nadat Sebastian Vettel in het vorige decennium voor de eerste vier had gezorgd. De Duitser nam na Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. ,,We zeggen vaarwel tegen Sebastian. Wat hij heeft bereikt is geweldig. Maar Max komt gauw in de buurt. Als je vijftien zeges scoort en zulke progressie blijft boeken is dat heel bijzonder. Hij wordt nog steeds beter en beter.”

