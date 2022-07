Max Verstappen geniet en wordt steeds dominanter: ‘Maar de auto is nog steeds een beetje te zwaar’

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen loopt iets uit op concurren­tie na zege in sprintrace

Max Verstappen is door zijn overwinning in de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk uitgelopen in de strijd om de wereldtitel. De Limburger pakte acht punten, vier meer dan zijn naaste achtervolger en teamgenoot Sergio Pérez.

18:15