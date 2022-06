Max Verstappen fel tegen salarislimiet: ‘Wij brengen de show, riskeren onze levens’

Motorpech kost Charles Leclerc de winst: ‘Geen enkele indicatie dat dit ging gebeuren’

Geen vuiltje was er aan de lucht voor Charles Leclerc, totdat hij halverwege de race in Barcelona te maken kreeg met motorpech. Hij wist nog wel naar de pitstraat te rijden, maar moest zijn auto parkeren in de garage. ,,We kunnen het ons niet veroorloven dat dit vaker gaat gebeuren.”

22 mei