Max Verstappen en het gat van 32 punten: wat is die voorsprong waard?

Vrije training 2 / Video Mercedes houdt Verstappen op P3 in miezerige middagtrai­ning

2 juli Het was in een druilerige middagtraining eens niet Max Verstappen die de boventoon voerde op de Red Bull Ring. Lewis Hamilton was met zijn 1.04,523 de snelste in Spielberg, voor Valtteri Bottas en de Nederlander.