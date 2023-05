Max Verstappen eist goede kwalificatie en neemt het op voor Nyck de Vries: ‘We staan allemaal onder druk’

Max Verstappen weet wat hij moet doen in Monaco. De wereldkampioen staat aan de vooravond van een grand prix waarvan met name de kwalificatie van levensbelang is. Op de smalle straten van Monte Carlo is het bijna onmogelijk om in te halen en dus ligt er veel druk op het claimen van een zo goed mogelijke startplek op zaterdag.

En juist op dat gebied zit het de Red Bull-coureur dit seizoen nog niet erg mee. In de laatste race in Miami startte hij slechts vanaf plek negen nadat zijn eerste poging om een snelle ronde te rijden in de laatste sessie mislukte en er daarna een rode vlag volgde. ,,Ik moet gewoon een goede tijd neerzetten in mijn eerste poging”, concludeert Verstappen. ,,Dat is belangrijk. Want ik denk dat het hier in Monaco een beetje moeilijker wordt voor ons. Het zit hier dichter bij elkaar. We hebben een goede auto, maar over één ronde zijn we niet op ons sterkst en er kan hier altijd een verrassing komen.”

Hij zal zichzelf dus veel druk opleggen voor een goede kwalificatie. Maar eigenlijk doet hij dat altijd. Hij vertelt erover als hem wordt gevraagd naar de situatie van Nyck de Vries, die na een tegenvallende start van het seizoen ter discussie staat. ,,We staan allemaal onder druk”, schetst Verstappen. ,,We moeten voortdurend presteren en de beste versie van onszelf zijn. In zo’n situatie nóg harder je best doen, werkt niet. Je moet gewoon racen en dingen niet groter maken dan ze zijn. Nyck weet wat hij moet doen, het moet alleen een keer goed vallen voor hem.”

Bij Verstappen zelf is dat al gebeurd, want de druk die hij nu voelt is de afgelopen jaren toch ook wel flink veranderd. Hij is inmiddels tweevoudig wereldkampioen en leidt ook nu weer het wereldkampioenschap. ,,Maar ik eis van mezelf dat ik altijd presteer”, zegt Verstappen. ,,Ik wil altijd meer winnen. Omdat ik nu meer ervaring heb, denk ik dat ik overal een stuk beter mee om kan gaan dan toen ik net was begonnen in de Formule 1. In het begin wil je jezelf laten zien, jezelf richting een topteam werken. Ik ben hier nu al een tijdje, nu gaat het om consolideren, maar alsnog stap voor stap blijven verbeteren.”

In eerste instantie dus in zijn eerste poging in de laatste kwalificatieronde van aanstaande zaterdag. Want dat is een van de meest belangrijke rondjes die hij dit seizoen rijdt.

