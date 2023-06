Max Verstappen domineert bij eerste vrije training in Barcelona, Nyck de Vries verrast met vierde tijd

Nyck de Vries trekt daarmee de goede lijn door, nadat hij vorige week twaalfde werd op het stratencircuit van Monaco. Samen met Logan Sargeant (Williams Racing) is De Vries de enige nog puntloze coureur in dit wereldkampioenschap, maar mogelijk komt daar dit weekend in Barcelona dus verandering in.



Verstappen reed 31 rondjes in de eerste vrije training. Met een rondetijd van 1.14,606 was hij veruit de snelste op het Circuit de Catalunya. Sergio Pérez, die ook tot 31 ronden kwam in het uur dat de coureurs kregen, volgde met een tijd van 1.15,374.



De ‘best of the rest’ in VT1 was Esteban Ocon (Alpine) met een tijd van 1.15,418, waarmee hij net iets sneller was dan De Vries met zijn snelse tijd van 1.15,504 halverwege de eerste vrije training. Alpine had met Pierre Gasly ook nog de nummer vijf, waarmee bij dat team de vooruitzichten ook goed zijn voor de rest van dit weekend. Mercedes-coureurs George Russell (tiende tijd) en Lewis Hamilton (twaalfde tijd) staan in de middenmoot, maar dat is nauwelijks nog nieuws in dit tijdperk waarin Red Bull domineert.