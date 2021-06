Max Verstappen de snelste in eerste vrije training op ‘thuiscircuit’

Verstappens grote concurrent in de strijd om de wereldtitel, Mercedes-coureur Lewis Hamilton, was op ruim vier tienden afstand goed voor de derde tijd.

Verstappen zegevierde in 2018 en 2019 in Spielberg. Volgens de 23-jarige Limburger betekent dat nog niet dat deze baan zijn Red Bull beter ligt dan de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, zei hij eerder. ,,Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik denk dat de trainingen gaan uitwijzen hoe dat eruit ziet. Elk jaar is sowieso anders, al is het maar omdat de auto anders is.”