Max Verstappen dankt overwinning in Montreal aan safety car: ‘Anders was het lastig geworden’

Max Verstappen was op geen fout te betrappen toen hij in de slotfase van de GP van Canada telkens een hongerige Carlos Sainz in zijn achteruitkijkspiegel zag. Met een voorsprong van 46 punten kan de WK-leider zich al bijna twee uitvalbeurten permitteren. ,,Er kan nog heel veel gebeuren en fout gaan.”

Een veel mooier vaderdagcadeau had hij Jos Verstappen niet kunnen geven. ,,Dit was spannend. Ik denk niet dat hij dat heel fijn vond, maar ik heb mijn best gedaan", aldus Max Verstappen na zijn zesde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij trouwens ook al op Moederdag, toen was hij in Miami de beste.

,,Over het algemeen hadden we niet echt de snelheid. Ferrari was heel competitief in de wedstrijd", zei Verstappen, die het dan ook wel fijn vond dat Yuki Tsunoda zijn auto in de muur zette en de safety car van stal werd gehaald. Carlos Sainz maakte een pitstop en zo lag de Nederlander weer aan kop. ,,Zonder safety car was het lastig geworden om het gat te dichten. Al zat hij nu met versere banden achter me, dus allebei de opties waren niet top. Maar gelukkig hebben we uiteindelijk kunnen winnen.”

Zo wordt de voorsprong van Verstappen in het wereldkampioenschap rianter en rianter met negen van de in totaal 22 races achter de rug. ,,Het is nog een lang seizoen. Er kan nog heel veel gebeuren en fout gaan. Dat moeten we voorkomen, maar het is natuurlijk heel positief.”

