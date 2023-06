Max Verstappen blaakt van vertrouwen voor GP van Spanje: ‘We kunnen dit jaar alle races winnen’

Maar Verstappen won met overmacht. ,,Als we kijken naar onze snelheid op dit moment, denk ik dat we alle races zouden kunnen winnen”, reageerde de wereldkampioen dan ook. ,,Maar het is erg onwaarschijnlijk dat het ook lukt. Want er gebeurt altijd veel tijdens een weekend en iedereen maakt weleens een foutje.”

Hoe dan ook zegt de vraag en het antwoord van Verstappen veel over de dominantie van Red Bull. En daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Zeker niet aangezien de RB19 in Barcelona wat updates heeft gekregen waar topadviseur Helmut Marko erg enthousiast over is. En Verstappen zelf kijkt erg uit naar het rijden op een traditioneel circuit, na alle stratencircuits die er tot nu toe geweest zijn. ,,Al tijdens de Grand Prix van Monaco keek ik uit naar deze race”, zei hij. ,,Op een racecircuit. Daar komt onze auto pas écht tot leven.”

Het is een angstaanjagende gedachte voor de concurrentie. Want Verstappen is al zo goed als onverslaanbaar op dit moment. Hij finishte dit seizoen alleen twee keer als tweede achter zijn teamgenoot Sergio Perez, maar is nog niet door een coureur van een ander team verslagen.



,,En we willen meer”, benadrukte de Nederlander. ,,We willen dit jaar weer allebei de wereldtitels winnen en daar gaan we vol voor. Bovendien geniet ik er enorm van om in deze auto te rijden.”



Daarmee beschikt hij alles bij elkaar over alle ingrediënten om alle races van dit seizoen te kunnen winnen.