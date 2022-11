Max Verstappen bijt van zich af na golf van haat op social media: ‘Belachelijk hoe ik word afgeschilderd’

Door Arjan Schouten



Een logische vraag, vandaag in de persconferentie in Abu Dhabi. Waarom was die zesde plaats in Sao Paulo nou zo belangrijk voor Max Verstappen? Waarom mocht Sergio Pérez, nog in gevecht voor P2 in het kampioenschap, niet voor? ,,Het ging me niet om die positie, of het nou vierde, zevende, zesde of tiende was. Het ging me om iets wat eerder dit seizoen gebeurde, wat ik het team in Mexico al had uitgelegd’’, vertelde Verstappen. ,,Eenmaal in Brazilië hadden we wat miscommunicatie, er was me niks verteld over een swap van posities. Dat hoorde ik pas in de slotronde over de boordradio. En ze hadden kunnen weten hoe ik had gereageerd.”