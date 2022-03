Max Verstappen bepaald geen fan van Netflix-docu Drive to Survive: ‘Gewoon niet mijn ding’

Opnieuw speelt Max Verstappen slechts een kleine bijrol in het vierde seizoen van de Netflix Formule 1-documentaire die morgen verschijnt. ,,Ik ga het vast wel kijken, zien hoe over de top het dit keer is.”

Door Arjan Schouten



Hij is bepaald geen fan van Drive to Survive, Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt. Ook in het vierde seizoen, dat morgen verschijnt op Netflix, speelt hij slechts een kleine rol. Natuurlijk zien we hem in actie en komt hij vaak genoeg in beeld op en naast het asfalt, op weg naar zijn eerste wereldkampioenschap.

Maar waar coureurs als Daniel Ricciardo, George Russell, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon ook uitgebreid geportretteerd worden, ook in hun thuisomgeving, blijft het rondom Verstappen allemaal kort en bondig. Teambazen Christian Horner en Toto Wolff vertellen min of meer het verhaal van het seizoen, de titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Al eerder bedankte de Nederlander voor meer samenwerking met Netflix en daar blijft hij ook in de toekomst bij. Er worden wat hem betreft teveel verhalen bewust gecreëerd door de documakers. ,,Ik ben down to earth. Houd het liever bij de feiten, het hoeft voor mij allemaal niet zo gehyped te worden”, legde Verstappen nog eens uit bij de testdagen in Bahrein. ,,Het is gewoon niet mijn ding. Ik kijk het vast wel, zoals ik wel vaker documentaires kijk op Netflix. Zie wel hoe het dit keer weer over de top is. En ga daarna door met mijn leven”, aldus Verstappen.

De Limburger laat vandaag de RB18 aan Sergio Pérez, morgen stapt hij in op het circuit van Sakhir. ,,Rondjes maken, de auto leren begrijpen. Weten wat we straks in het seizoen moeten doen als we tegen problemen aanlopen”, zo deelde hij zijn to do-lijstje met de media.

Vanaf de zijlijn zag hij vergeleken met de test in Barcelona opeens een compleet veranderde Mercedes rond het circuit gaan, met radicale sidepods. Hét onderwerp van gesprek in de paddock, bij alle teams. ,,Maar daar maak ik me niet druk om”, aldus Verstappen. ,,Ook al ziet die auto er wat anders uit, er zijn hier zoveel dingen waar we zelf nog mee bezig zijn. Daar ligt de focus.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.