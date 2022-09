Max Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: ‘Wat een ambassadeur voor ons land’

Max Verstappen, de eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen, is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De courueur van Red Bull kreeg vandaag deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Sport Conny Helder. De onderscheiding is de vierde graad in de orde.

,,Er is veel meer nodig dan alleen talent om kampioen te worden. Vele jaren hard werken, pushen en doorzetten‘’, aldus Minister van Sport Helder op de website van Verstappen. ,,Hiermee ben je een grote inspiratiebron voor velen. En uiteindelijk reed je als eerste Nederlander ooit naar de wereldtitel in de Formule 1. Wat een geweldige prestatie. Hiermee zet je Nederland op de kaart.”

Verstappen reageerde dankbaar op de benoeming: ,,Het is een hele eer om deze benoeming te mogen ontvangen. Ik ben erg dankbaar aan mijn familie en naasten voor hun steun vanaf mijn eerste racejaren en wil ook graag Red Bull en mijn persoonlijke sponsoren bedanken. Zonder al die support had ik niet kunnen komen tot waar ik nu sta. Daarnaast wil ik ook graag mijn fans wereldwijd maar met name de Orange Army bedanken. Hun aanmoedigingen zijn keer op keer overweldigend en het is mooi om zoveel Nederlanders mee te zien leven. Ik kijk dan ook enorm uit naar mijn thuisrace komend weekend in de Dutch Grand Prix.”

Quote Te zeggen dat deze onderschei­ding verdiend is, is zacht uitgedrukt KNAF-voorziter Jan de Wit

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot Officier besloot de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) hem het Nederlandse racelicentienummer 1 cadeau te doen. ,,Te zeggen dat deze onderscheiding verdiend is, is zacht uitgedrukt”, aldus voorzitter Jan de Wit. ,,Wat een prestatie, wat een indrukwekkende carrière, wat een ambassadeur ben je voor ons land en onze sport. Daarom vonden we het gepast om ook een klein gebaar te maken.”

Door het succes van Verstappen in de belangrijkste autosportklasse ter wereld nam de belangstelling in Nederland voor de racesport enorm toe. Zo keerde in 2021 na 36 jaar de Grand Prix van Nederland terug op het circuit van Zandvoort. Die GP staat komend weekeinde voor de tweede jaar op rij op het programma.



In de stand van dit seizoen lijkt Verstappen heel hard op weg naar zijn tweede mondiale titel op rij. Hij leidt comfortabel in het klassement met bijna 100 punten op zijn naaste belagers Sergio Pérez (zijn ploeggenoot bij Red Bull) en Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.