Max Verstappen bedankt werknemers Red Bull: ‘We hebben een ongelooflijk jaar gehad’

,,Heel veel dank voor jullie werk dit jaar, dat waarderen we zeer”, zei de 25-jarige Nederlander via een megafoon tegen de honderden personeelsleden, die hem buiten de fabriek met applaus ontvingen. ,,We hebben een ongelooflijk jaar gehad. Iedereen kan daar heel trots op zijn. Ik hoop dat jullie een geweldige vakantie hebben met familie en vrienden. Maar we willen ook meer winnen en dit gevoel en het ‘momentum’ behouden. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar.”

Verstappen reist vanuit Engeland door naar Italië. Hij wordt later vanavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Bologna gehuldigd als wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander won dit jaar maar liefst vijftien grands prix, een record in de Formule 1. Na de slotrace op 20 november in Abu Dhabi ging Verstappen op vakantie. Het nieuwe seizoen begint op 5 maart in Bahrein.