Max: Rustig aan doen? Dan maak ik fouten

De aanwijzingen waren te horen op de boordradio. ,,I'm really sorry", antwoordde Verstappen over de 'te snelle ronde'. Af en toe gebruiken ze in het F1-circuit wel eens codetaal, zei Verstappen tegen Ziggo. ,,Soms willen we andere teams niet wijzer maken. Dan zeggen we heel normale dingen, terwijl het codetaal is.’’



Verstappen, die vorige maand ook de GP van Maleisië won, is inmiddels een grote meneer in het F1-circus. Zo zat hij bij een autoshow in Las Vegas in de auto met komiek Jay Leno. De 20-jarige Limburger blijft rustig onder alle faam. ,,Jay Leno is toch ook normale vent? Goed, hij heeft veel bereikt en heeft een mooie autocollectie, maar ik kijk tegen niemand op.’’