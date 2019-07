Max op Silverstone: buitenom bij Rosberg en knokken met Vettel

TrackrecordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en Honda. Deel 10 van Max’ trackrecord: de GP van Engeland, waar de Nederlander stuntte in 2016, maar ook twee keer de finish niet haalde.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 2

Beste kwalificatie: 3de (2016)

Beste race-resultaat: 2de (2016)

Aantal WK-punten: 30

Honda vorig jaar: Geen best optreden. Pierre Gasly werd namens Toro Rosso dertiende, de motor van Brendon Hartley hield er in de eerste ronde al mee op.

Quote Het lijkt wel of Vettel botsau­tootjes wil spelen. Max Verstappen in 2017 Engeland, er staat geen puurder raceland op de Formule 1-kalender. Al vanaf zijn eerste meters wordt Max Verstappen er gezien als een speciale coureur. De gedroomde uitdager voor Lewis Hamilton. Dus werd er door de Britten al in 2015 in zijn debuutseizoen met extra aandacht gelet op de Limburger. Met de achtste plaats in Oostenrijk al op zak kwam hij als jonkie van Toro Rosso met enige verwachtingen naar Northamptonshire. Maar het werd niet zijn weekend op Silverstone. Gespind in de kwalificatie en uiteindelijk gestart als dertiende, voor een race die maar drie rondes zou duren. In de derde bocht brak zijn achterkant uit en eindigde zijn eerste Britse avontuur in de grindbak.

Véél beter verging het hem een seizoen later, vers in dienst van topteam Red Bull Racing. Al gewonnen in Spanje en tweede op de Red Bull Ring. Na een derde plaats in de kwalificatie voegde hij op Silverstone nóg een tweede plaats toe aan zijn palmares. Hij eindigde aanvankelijk als derde, achter de twee Mercedessen, maar Nico Rosberg kreeg na afloop nog een tijdstraf van tien seconden vanwege onreglementaire race-instructies over de boordradio in de slotfase van de wedstrijd. Zo schoof Verstappen nog een plek op.

Beluister hieronder de speciale F1-podcast voor de GP van Silverstone

Die dag toonde Verstappen al zijn grote talent om in vochtige omstandigheden te racen. Zijn inhaalactie op Nico Rosberg in de zestiende ronde, buitenom in Becketts, behoort nog altijd tot de mooiste acties van zijn carrière. ,,Pretty sensational’’, noemde teambaas Christian Horner het.

Spray

,,In de regen ging het echt supergoed’’, merkte Verstappen. ,,Ik zat de hele tijd al achter Rosberg, maar kwam hem met al die spray niet zo goed voorbij, omdat ik het niet goed kon zien. Toen dat eenmaal wat minder was, was ik er ook gelijk langs’’, vertelde de Limburger, die zijn derde plaats dus nog in een tweede plaats zag veranderen. ,,Het maximale resultaat.’’

Volledig scherm 2018: Max Verstappen (rechts), gevolgd door Daniel Ricciardo. © Getty Images

Een jaar later zag Verstappen op Silverstone na drie uitvalbeurten op rij eindelijk weer eens de finishvlag. Als vierde eindigde hij toen in Engeland, ver achter het almachtige Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en Ferrari-Fin Kimi Räikkönen. In de finale profiteerde de Nederlander nog van het terugvallen van Sebastian Vettel, die zijn banden aan barrels reed.

Volledig scherm 2016: Max Verstappen. © Gratis

Een vroeg gevecht met diezelfde Duitser was voor Verstappen de mooiste herinnering aan die race. Met het mes tussen de tanden verdedigde Verstappen lang zijn derde plaats. ,,Het lijkt wel of Vettel botsautootjes wil spelen’’, riep de Nederlander over de boordradio, terwijl de Duitser maar bleef mekkeren en afkeurende gebaren bleef maken. Na een pitstop met enige vertraging was het gevecht echter over, waarna een race in niemandsland begon.

Volledig scherm © ANP Graphics Vorig jaar trok Verstappen met een wonderserie aan resultaten naar Engeland. Derde in Canada, tweede in Frankrijk en net als dit jaar won hij toen ook in Oostenrijk. Maar op Silverstone liep het minder fortuinlijk. De Limburger rekende zelf al op niets meer dan een vijfde plaats op de Britse hogesnelheidsbaan en klaagde heel de race over remproblemen. Toen hij halverwege even op de derde plaats belandde, leek er echter nog wat meer in te zitten. Maar na een knotsgekke finale vol incidenten eindigde Verstappens race vijf rondjes voor het einde met een uitvalbeurt. Terug op plaats vijf zag hij voor bocht 16 opeens de melding ‘fail’ op z’n display staan. ,,En toen blokkeerde achter meteen alles. Tja, dan is die auto zo weg, hè.’’