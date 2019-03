Max nu echt de absolute kopman bij Red Bull

Door Arjan Schouten



Een handtekeningensessie op Albert Park vertelt aan het einde van deze stralende donderdagmiddag alles over de nieuwe verhoudingen binnen Red Bull Racing. De rij met handtekeningen- en selfiejagers loopt vanaf ‘autograph stage’ tientallen meters het grasveld van de fanzone in. Uren hebben fans in Melbourne liggen wachten op een krabbel of een foto. Maar eenmaal op het podium lopen velen de eerste Formule 1-coureur achter de tafel straal voorbij. Meteen op Max Verstappen af. Dat was de vorige jaren wel anders, toen local hero Daniel Ricciardo in Melbourne nog teammaat van de Limburger was.