Max in Singapore: ‘Nee’, de Ferrari-sandwich en een ‘maximale’ tweede plaats

VideoVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 15: de nachtrace in Singapore, waar de Nederlander zich altijd liet gelden.

Door Arjan Schouten



Optredens: 4

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 2de (2017 en 2018)

Beste race-resultaat: 2de (2018)

Aantal WK-punten: 30

Stuur Max Verstappen naar Singapore en hij zorgt voor krantenkoppen. Al bij zijn debuut in 2015, toen hij na een mislukte start met zijn Toro Rosso aan een heerlijke inhaalrace begon. Dankzij een safety car kroop hij weer bij het pak, om vanuit het niets zelfs nog dik in de punten te duiken: achtste.



Maar waar de kranten een dag later over schreven: het teamverzoek dat Verstappen negeerde. Vechtend om de zevende positie werd de Nederlander verzocht plaats te maken voor teamgenoot Carlos Sainz. ,,Nee!’’, klonk zijn directe reactie kraakhelder over de radio. ,,Max had gelijk’’, gaf teambaas Franz Tost uiteindelijk ook toe. ,,Carlos had ook nooit de zevende plek gehaald.’’

Volledig scherm 2017: Max Verstappen in de sandwich bij Sebastian Vettel (links) en Kimi Räikkönen. © EPA

Een jaar later deed hij het met de zesde plaats nog beter, maar reeds gepromoveerd naar Red Bull Racing baalde hij juist na die klassering. Vanwege een haperende koppeling verloor hij meteen veel posities. Hij knokte zich nog terug naar een zesde plaats, maar met teammaat Daniel Ricciardo als tweede op het podium achter winnaar Nico Rosberg herkende Verstappen de gemiste kans. ,,Ik baal. Het had hier zoveel beter kunnen zijn.’’



Dat bleek wel in 2017, toen hij na maanden vol gedoe met de Renault-motor bijna zijn eerste poleposition pakte in de RB13. Slechts 0,3 seconde was Sebastian Vettel sneller. Een avond later stond Vettel rechts voor hem en die andere Ferrari-coureur Kimi Räikkönen meteen achter hem, startend als vierde. Na de start propte de lepe Fin zijn wagen binnendoor naast die van Verstappen, waar echter nauwelijks ruimte voor was. Wat volgde was een Ferrari-sandwich, waar het wereldje nog dagen over door bleef praten.

Volledig scherm Max Verstappen op het Marina Bay Street Circuit. © Getty Images Vettel, Räikkönen, Verstappen, allemaal meteen uit de race, waarna het grote zwartepieten begon. Bij Ferrari wezen ze meteen allemaal naar ‘Mad Max’. ,,Nou, ik deed niets fout. En ik denk ook niet dat dit een race-incident was’’, zo reageerde Verstappen. ,,Ik had een clean start, maar kon onmogelijk nog uit deze situatie komen. Gelukkig dat we allemaal uitvallen nu. Niet dat ik weer de enige ben die de pijn voelt…’’

Volledig scherm 2018: Max Verstappen op het podium in Singapore. © EPA Bij zijn laatste optreden in Singapore had hij vorig jaar veel minder reden tot klagen. Tweede op zaterdag en tweede op zondag. Twee keer nipt achter Lewis Hamilton, die niet lang daarna weer wereldkampioen werd. Wie hem onder het kunstlicht van het Marina Bay Circuit bezig zag, zo vol plezier en overgave, kon maar moeilijk geloven dat deze rijzende Formule 1-ster precies zeven weken eerder zijn seizoen al zo’n beetje opgegeven had. Het was na de GP van Hongarije, waar Verstappen woest was na weer eens een uitvalbeurt. Ziedend over die ‘fucking troep’ van Renault achterin zijn wagen.

Maar die ‘troep’ bracht hem in Singapore wel bijna het hoogste. Met een briljante kwalificatie greep hij net naast pole, op nog geen drie tienden van een seconde van Hamilton. ,,Ik ben heel blij, denk dat mijn beste kwalificatie ooit was die ik heb gereden in de Formule 1. Ik mag hier echt heel gelukkig mee zijn’’, zo concludeerde Verstappen, die na die kwalificatie op het stratencircuit zelfs even hardop dacht aan de zege, als hij Hamilton voorbij zou kunnen bij de start. Dat gebeurde echter niet. En er was denkwerk aan de pitmuur voor nodig om een dag later de aan Vettel verloren tweede plaats nog terug te pakken in de race.

Die tweede plaats voor de Ferrari’s en één Mercedes in de kwalificatie én de race, het voelde na moeilijke maanden echter alsnog allemaal boven verwachting goed. ,,Ik denk dat we hier maximaal gepresteerd hebben’’, zo meende Verstappen twaalf maanden terug.