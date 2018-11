Max in Brazilië: Briljant in de regen en heerlijk langs Perez

Zeg Max Verstappen en Brazilië en iedereen denkt meteen aan 2016. Die bijzondere inhaalrace in de regen. Maar daar ging dus nog een negende plaats (na diskwalificatie Felipe Massa) aan vooraf bij zijn vuurdoop in 2015. En ook toen zorgde hij in een matte race al voor wat spektakel, bijvoorbeeld met een prachtige inhaalactie buitenom bij Sergio Perez. ,,Bijzonder moeilijk, ik kan amper uitleggen wat ik daar nou precies deed’’, zei hij er zelf over op de Britse televisie. ,,We raakten elkaar lichtjes. Ik was heel blij dat ik er heelhuids langs kwam.’’



Zo scoorde hij destijds in zijn Toro Rosso voor de zesde keer op rij WK-punten. Maar straks als hij met pensioen is, is die race op Interlagos slechts een voetnoot. Zijn terugkeer in 2016 zal een langer hoofdstuk verdienen, mocht hij ooit een boek overwegen. Wat Verstappen toen deed, in de Braziliaanse regen, leek wereldwijd nog groter binnen te komen dan zijn eerste zege in Spanje, een halfjaar eerder. Deze website kwam superlatieven te kort om zijn daden te beschrijven. ‘Bizar goede Verstappen rijdt zich magistraal naar derde plek in Brazilië’, luidde de kop. En dat terwijl hij niet ver voor de finale van de race nog zestiende lag.