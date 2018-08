Max en Monza: geen best huwelijk

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 14: het powercircuit van Monza, waar de Nederlander doorgaans weinig in de melk te brokkelen heeft.

Optredens: 3

Finishes: 3

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 2de (2017)

Beste race-resultaat: 7de (2016)

Aantal WK-punten: 7



Nee, Monza is nou niet de race waar Max Verstappen zich doorgaans het meest op verheugt. Hij noemt de Italiaanse GP steevast de lastigste van het seizoen. Niet zo gek ook, want als ergens vermogen doorslaggevend is in de koningsklasse dan is het op het iconische circuit net boven Milaan. Alles draait op het 5,7 kilometer lange Autodromo Nazionale Monza om power, om vermogen, om topsnelheid. En aan dat alles heeft Verstappen met die door hem zo vervloekte Renault-motor al drieënhalf jaar een groot gebrek. De coureur van Red Bull Racing moet het hebben van de slomere delen op een circuit en de bochten. Langzame delen ontbreken in Monza totaal en er zitten ook maar elf bochten in, waarvan het merendeel op hoge snelheid genomen kan worden. Alleen in de chicane na bocht één gaat de snelheid er een beetje uit. Parabolica, Lesmo, Ascari, daar vlieg je doorheen.

Inhaalactie op Button

Bij zijn eerste optreden in 2015 finishte Max Verstappen namens Toro Rosso niet eens in de punten. Twaalfde werd hij, op een ronde van winnaar Lewis Hamilton. Weliswaar met een foutloze race en een mooie inhaalactie op Jenson Button in Parabolica. Maar na het verliezen van zijn motorkap in de kwalificatie en dus een drive-trough-penalty als straf in de race, was zijn vuurdoop sowieso al lastig. ,,Door die straf kon ik niet echt potten breken’’, aldus Verstappen.



Een jaar later kwalificeerde hij zich in de Red Bull als zevende en werd hij ook zevende. Niet het gehoopte resultaat, maar toch had hij zich flink vermaakt die middag. ,,Hier moet ik blij mee zijn’’, meende Verstappen, die nog flink zijn best moest doen om te finishen op zijn startpositie na pech bij de start. Daar schoot zijn wagen in anti-stall, waarna een lange inhaalrace begon. ,,In de Red Bull heb je doorgaans minder gevechten dan in een Toro Rosso en om mezelf dan weer een weg naar voren te vechten, dat was wel leuk’’, bekende Verstappen.



Volledig scherm De inhaalactie van Verstappen bij Jenson Button. © Peter van Egmond

Bijna poleposition

Vorig jaar had Verstappen het vooral op zaterdag naar zijn zin in Monza. Bijna greep hij er zijn eerste poleposition, maar Lewis Hamilton weerhield hem er in extremis van. Na magistrale regenraces in Brazilië en China bewees hij opnieuw een regenmeester te zijn, toen in de kwalificatie de druppels vielen.

Uren duurde de kwalificatie, die doorgaans in een klein uurtje gepiept is. Voortdurend werd het uitgesteld, tot eindelijk groen licht kwam. Ferrari stelde zwaar teleur met plaats zeven en acht, maar Verstappen glibberde zichzelf in Q3 zowaar even naar virtueel pole. ,,Mijn engineer bleef me alle sectortijden doorgeven, maar ik wilde alleen die van Lewis weten. Toen ik hoorde dat hij de snelste tijden reed, wist ik hoe laat het was.’’