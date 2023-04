Max’ bingokaart: streept Verstappen in Melbourne ook de Grand Prix van Australië af?

Als het gaat om de polepositions heeft Verstappen iets meer werk te verrichten. Hij was nog nooit de snelste in de kwalificaties in Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan, Miami, Monaco, Spanje, Singapore, Qatar en uiteraard Las Vegas. Aangezien hij twee weken geleden in Djedda naast de poleposition greep vanwege een afgebroken aandrijfas, kan hij zijn bingokaart dit jaar dus nog niet helemaal vol maken. Maar met een dubbelslag in Australië kan hij dit weekend wel in één klap twee lege vakjes inkleuren.