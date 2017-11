Massa neemt nu echt afscheid van de Formule 1

,,Zoals jullie weten besloot ik vorig jaar al mijn loopbaan te beëindigen maar omdat Williams me vroeg terug te keren, besloot ik er nog een jaar aan vast te plakken'', zei Massa in een videoboodschap. ,,Ditmaal is het echt mijn laatste Formule 1-race in Brazilië en mijn allerlaatste in Abu Dhabi.'' Volgende week is de GP in São Paulo. Twee weken later eindigt het seizoen in Abu Dhabi.



,,Ik hoop echt dat jullie me volgend jaar of later in een andere categorie kunnen toejuichen'', voegde Massa eraan toe. Williams heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn line-up voor volgend jaar. De Canadese debutant Lance Stroll blijft zeker, mogelijk krijgt hij de Pool Robert Kubica als teamgenoot.