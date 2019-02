Marko: Ferrari favoriet, Red Bull kan winnen

,,Ferrari heeft duidelijk de snelste auto'', zei Marko na de eerste serie van vier testdagen op het circuit van Barcelona. ,,Red Bull en Mercedes zitten daar achter. Het is afwachten wat we kunnen doen. We hebben er momenteel vertrouwen in dat we op eigen kracht grands prix kunnen winnen, niet alleen als andere teams problemen hebben of op specifieke circuits als Monaco en Singapore.''



Red Bull heeft de motoren van Renault ingewisseld voor krachtbronnen van Honda. Met de Japanse motoren hoopt de Oostenrijkse renstal qua snelheid beter te kunnen concurreren met de Mercedessen en Ferrari's. ,,Natuurlijk is het afwachten hoe de betrouwbaarheid is, maar vooralsnog hebben we wat dat betreft geen enkel probleem.''



Dinsdag begint de tweede testvierdaagse in Barcelona.