Magnussen gaat samen met Van der Zande racen in de IMSA

Video Grosjean stapt wonder boven wonder levend uit vuurzee in Bahrein

29 november De start van de Grand Prix in Bahrein is vanmiddag overschaduwd door een zware crash van Romain Grosjean. De coureur van Haas schoot in de eerste ronde snoeihard van de baan. Zijn auto boorde zich na een touche met Daniil Kvyat hard in de vangrail, brak in tweeën en vatte vlam.