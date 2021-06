Machtige Verstappen heerst in 'thuisrace' en deelt nieuwe tik uit aan Hamilton

Door Arjan Schouten



Alsof er een metronoom op zijn wagen geïnstalleerd was, zo strak reeg Max Verstappen zijn rondjes op de Red Bull Ring aaneen. Constant bleef hij buiten schootsafstand van Lewis Hamilton. Dreigde er ergens gevaar in een van de 71 rondjes van de GP van Stiermarken? Nauwelijks. Natuurlijk wist de Nederlander, die leidde van start tot finish wat hij doen moest: foutloos starten van pole position.



Liet hij een week terug op Paul Ricard Hamilton nog de ruimte om in te halen in het begin, nu deed hij in de tweede afspraak van de triple header al op weg naar de eerste de beste Niki Lauda Kurve meteen gedecideerd de deur dicht. Zo ontnam hij Hamilton de kans om te passeren in de eerste bochten, waarna hij de Nederlander op vol tempo niet meer bij wist te benen. Vier, vijf seconden reed hij weg. Om dat verschil in het slot van de race nog veel verder op te voeren.