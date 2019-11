Luchtbrug voor Max Verstappen naar Abu Dhabi

Tweeduizend Nederlandse fans zijn dit weekend in Abu Dhabi om de laatste Formule 1-race van dit seizoen en Max Verstappen te zien. Op het Yas Marina Circuit is er een tribune op de Grand Stand, een van de beste plekken om de wedstrijd te volgen, gereserveerd voor het Oranjelegioen.

,,Voor de racesport is dit de grootste uittocht van Nederlandse fans buiten Europa,” zegt Fred Verlinden, ceo van organisator Stip Reizen. ,,Grote airlines als KLM en Emirates doen sinds woensdag mee om deze luchtbrug te verzorgen. Zondag vertrekken we met bijna zestig bussen naar het circuit.”



Stip Reizen, dat de F1-trip aanbiedt in samenwerking met onder meer deze krant, heeft op het circuit van Abu Dhabi een exclusieve, afgeschermde Oranjezone ingericht. Daar treedt onder andere dj Barry Paf op. Voorafgaand aan het raceweekend is er vrijdagavond in één van de vijfsterrenhotels een Oranjefeest, waar 1200 mensen zich voor hebben aangemeld.

Verlinden: ,,Het laat zien hoe ongelooflijk populair Max is. Een paar jaar geleden begonnen we met 50 kaarten, het jaar erop met 350 en nu vormt Oranje een prominent onderdeel van het publiek. Ik verwacht dat we de komende jaren alleen maar verder zullen groeien, ook omdat de race zelf zo bijzonder is. Abu Dhabi wordt bij zonsondergang verreden en dat geeft het een bijzonder karakter, de fly-over van de Airbus 380 zal er weer zijn en het vuurwerk na afloop natuurlijk ook.”

Veel bezoekers maken er een vier- tot wel negendaagse trip van. Daarvoor worden ook excursies georganiseerd naar de publiekstrekkers in Dubai en Abu Dhabi: de wolkenkrabbers, het Louvre in Abu Dhabi of Ferrari World.

