LIVE | Zware crash Lando Norris in kwalificatie op kletsnat circuit, sessie ligt stil

Het Formule 1-seizoen gaat na de zomerstop verder met de Grand Prix van België. Bij deze eerste van twee ‘thuisraces’ van Max Verstappen is het vanmiddag tijd voor de kwalificatie. Deze is op een kletsnat circuit van Spa-Francorchamps met een klein kwartier vertraging van start gegaan. Volg het op de voet in ons liveblog.