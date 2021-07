LIVE | Wie missen de boot in eerste gedeelte kwalificatie?

Verstappen voorspelt spannend gevecht om pole: ‘Mercedes is sterker geworden’

2 juli Dat hij een keertje niet de snelste was op het Oostenrijkse, mocht vanmiddag geen deuk opleveren in het vertrouwen van WK-leider Max Verstappen. Hij voelde zich vandaag goed in zijn RB16B, al is er wel het vermoeden dat de kwalificatie morgen wat zwaarder bevochten wordt dan een week eerder. ,,Het zal spannend worden.”