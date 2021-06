LIVE | Werkt Verstappen met goed gevoel toe naar kwalificatie?

Formule 1 in Bakoe minuut stil voor overleden kopstuk McLaren

6 juni Voorafgaand aan de Grote Prijs van Azerbeidzjan hebben de Formule 1-coureurs in de pitsstraat een minuut stilte gehouden voor de overleden Mansour Ojjeh, die als aandeelhouder bijna 40 jaar verbonden was aan de renstal McLaren. De Franse zakenman, geboren in Saudi-Arabië, is 68 jaar geworden.