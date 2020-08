LIVE | Wat kan Verstappen in warme middagtraining?

De Vries benieuwd naar herstart Formule E: ‘Ieder foutje wordt nu afgestraft’

4 augustus Zes autoraces in negen dagen heeft de Formule E bedacht bij de herstart van het seizoen. Woensdag is de eerste van de ‘meest intense seizoensfinale in de geschiedenis van de autosport’, zoals de raceklasse van de elektrische sportauto’s het omschrijft. Nyck de Vries weet niet goed wat hij moet verwachten.