LIVE | Voorlopig derde tijd voor Verstappen in Catalaans zonnetje

Vrije training 1Uitgerekend op het circuit waar Max Verstappen bij zijn debuut voor Red Bull Racing meteen triomfeerde, rijdt hij dit weekend zijn 100ste GP voor het team. Krijgen we een nieuw duel met Lewis Hamilton? Dat zal later blijken, we beginnen om 11.30 uur met VT1 en in dit liveblog mis je geen moment!