LIVE: Vijfde tijd Verstappen in Q1, valse start Ricciardo?

Verstappen verbetert zich niet in tweede vrije training

12:00 Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk tot een snelste ronde van 1.05,125 minuut gekomen. Daarmee tekende de Nederlander in zijn Red Bull voor de vijfde tijd. Mercedes was net als in de eerste training oppermachtig. De Brit Lewis Hamilton (1.04,579) en de Fin Valtteri Bottas (1.04,755) waren verantwoordelijk voor de twee beste tijden.