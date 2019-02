LIVE | Vierde en laatste F1-testdag in Barcelona

Horner: Red Bull ligt momenteel voor op Mercedes

20 februari Christian Horner, teambaas bij Red Bull, is optimistisch na de eerste testdagen van het Formule 1-seizoen in Barcelona. Uit de GPS-data zou blijken dat Ferrari en Mercedes na de eerste twee dagen nog sneller zijn dan Red Bull, maar volgens Horner is daar een reden voor: er ontbreken nog wat onderdelen aan de wagen van Max Verstappen.