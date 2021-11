LIVE | Verstappen voorlopig het snelst in São Paulo, domper voor Hamilton

Samenvatting Verstappen over ‘tricky’ inhaalac­tie: ‘Als iemand laat zou remmen, zou ik zeker de baan uit zijn gegaan’

Hij greep de volle buit al in de eerste meters in Mexico, waar hij zijn matige kwalificatie repareerde met een moedige inhaalactie in bocht 1. ,,Het was op de grens, maar cruciaal voor de zege.”

8 november