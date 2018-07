LIVE: Verstappen opnieuw snel in Hongarije

Bemoedigen­de start voor Verstappen in Hongarije

13:23 Een prima eerste vrije training voor Red Bull op de Hungaroring in Hongarije. Max Verstappen was met zijn RB14 goed voor een derde plek en teamgenoot Daniel Ricciardo ging rond in een rondje van 1.17.613, acht honderdsten sneller dan Verstappen. Beide coureurs deden dat op een hardere band dan alle concurrenten.