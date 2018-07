LIVE: Verstappen ruim op kop in Oostenrijk

Ricciardo smoort relletje met Verstappen in de kiem

30 juni Daniel Ricciardo zag een man of 35 van de schrijvende pers op hem staan wachten, vanmiddag een uur na de kwalificatie voor de grand prix van Oostenrijk. ,,Dit kan maar twee dingen betekenen. Of ik heb gewonnen, of ik heb iets gezegd”, zag hij de bui al hangen.