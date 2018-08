LIVE | Verstappen op eenzame derde plek, Vettel leidt

Hamilton op pole in Spa, nijdige Verstappen naar P7

25 augustus Een grote plensbui veranderde de kwalificatie in Spa in een sensationele chaos. Lewis Hamilton greep pole voor Sebastian Vettel. Esteban Ocon en Sergio Pérez verrasten met P3 en P4. En Max Verstappen was pisnijdig met P7, na een verkeerd gekozen strategie van zijn team.