LIVE: Verstappen is met gecrashte Hamilton geduchte concurrent kwijt

Hamilton crasht en is veroordeeld tot inhaalrace

17:18 Lewis Hamilton is morgen bij de Grand Prix van Brazilië veroordeeld tot een inhaalrace. De kersverse wereldkampioen verloor al in zijn eerste rondje van de kwalificatie de controle over zijn Mercedes. Hamilton belandde in de boarding rond het circuit van Interlagos. De Brit bleef ongedeerd maar zijn bolide liep wel veel schade op.