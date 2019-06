LIVE | Verstappen houdt Mercedessen op halve seconde

Video Bolletjes­trui voor Verstappen? Nederlan­der racet bergop in bolide

27 juni Max Verstappen heeft in de Oostenrijkse stad Graz een spectaculair optreden in een Red Bull Racing RB7 uit 2011 verzorgd. De Nederlandse Formule 1-coureur reed vanaf de Karmeliterplatz, in het centrum van de stad, de historische Schlossberg op. Daar beleefde hij veel plezier aan. Verstappen is in voorbereiding op de Grand Prix zondag op de Red Bull Ring in Spielberg.