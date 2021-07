LIVE | Verstappen en co begonnen aan slottraining op ‘oranje’ circuit

Max Verstappen verwacht meer spanning: ‘We kunnen niet zomaar hetzelfde resultaat verwachten’

30 juni Max Verstappen verwacht zondag meer spanning in de race over de Red Bull Ring dan afgelopen zondag. De Nederlandse coureur domineerde toen de Grote Prijs van Stiermarken van begin tot eind. ,,Ik verwacht dat iedereen dit weekeinde dichter bij elkaar zal zitten, dat gebeurt meestal als we twee races achter elkaar op hetzelfde circuit hebben”, zei de leider in het WK-klassement.