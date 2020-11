LIVE | Verstappen blijft achter Bottas na pitstop, Hamilton aan de leiding

Verstappen: Gat met Mercedes was groot, maar podium­plaats is prima

25 oktober Max Verstappen was nuchter na de Grote Prijs van Portugal. Meer dan de derde plaats zat er niet in. ,,Het is de plek die ik verdiende. Het gat naar de Mercedessen was te groot”, zei de Nederlander van Red Bull bij Ziggo Sport. ,,Ik heb maar gewoon mijn eigen race gereden.”