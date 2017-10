LIVE: Verstappen begint vanaf voorste startrij in zware GP van Mexico

Verstappen weet niets van incident met Bottas

28 oktober Max Verstappen kende een goede dag op het Autódromo Hermanos Rodríguez, al kan een incident in Q3 hem nog duur komen te staan. Hij leek Bottas, die bezig was aan een snelle ronde, te hinderen. Al gauw werd bekend dat het voorval ‘under investigation’ was en er dus eventueel een straf volgt voor de Limburger.