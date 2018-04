LIVE: Verstappen aan de leiding

'Voorcon­tract met Ferrari? Niks van waar'

26 april Met een aflopend contract is Red Bull-coureur Daniel Ricciardo, winnaar van de laatste GP in China, een 'hot topic' in Azerbeidzjan. ,,Ik heb geen haast om iets te tekenen, heb niet de angst dat ik helemaal geen stoeltje heb in 2019."