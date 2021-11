LIVE | Vanaf welke plek begint Verstappen Braziliaanse sprintrace?

Domper voor Lewis Hamilton in titel­strijd met Max Verstappen: ‘De motor holde achteruit’

Lewis Hamilton incasseert in de Grote Prijs van Sao Paulo een straf voor het vervangen zijn motor. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes moet in de race vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling, meldde zijn team tijdens de eerste vrije training op het circuit van Interlagos in São Paulo.

19:15