LIVE | Ook Stroll en Giovinazzi vallen ten prooi aan ‘Verstappen-bocht’, weer code rood

Met dit gruwel­nieuws uit Mexico reed Pérez knap naar P4 in Monaco

23 mei Sergio Pérez leverde één van de meest indrukwekkende prestaties af tijdens de Grand Prix van Monaco. Niet alleen reed hij van de achtste startplek naar P4, hij deed dat ook nog eens met wat er zich een dag eerder in Mexico had afgespeeld in zijn achterhoofd.