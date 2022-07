LIVE | Max Verstappen neemt flinke hap uit snelste tijd, Lewis Hamilton sluit aan

Podcast Pitstop | ‘Max Verstappen sprak met zijn rechter­voet’

Max Verstappen heerste in Bakoe dit weekend. Met ruime voorsprong op teamgenoot Perez finishte de Nederlander als eerste. Dat was ook een primeur. Nog nooit stond Verstappen in Azerbeidzjan op het podium. Tot dit weekend. Over de problemen bij Ferrari, stuiterende auto’s en Red Bull praat Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop met Arjan Schouten en Rik Spekenbrink.

13 juni