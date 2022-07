LIVE | Max Verstappen klokt meteen de snelste tijd in belangrijke training op Red Bull Ring

Max Verstappen werkt mee aan Net­flix-se­rie Drive to Survive: ‘Ik wil wat meer inspraak hebben’

Max Verstappen krijgt een prominentere rol in het vijfde seizoen van de populaire Netflix-serie Drive to Survive. De Nederlandse coureur weigerde de afgelopen jaren mee te werken aan de serie over het wel en wee in de Formule 1, vanwege de manier waarop de makers de coureurs neerzetten. Volgens Verstappen werden sommige gebeurtenissen overdreven gedramatiseerd en de onderlinge rivaliteit overdreven.

1 juli