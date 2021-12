LIVE | Max Verstappen jaagt op pole in Jeddah

Pitstop Podcast | ‘Saoedi-Ara­bië is wel een circuit met muurtjes ernaast; één foutje...’

Wordt het formule 1 seizoen dit weekend al beslist of krijgen we een ontknoping in de laatste race? De titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat zondag verder in Saoedi-Arabië. In een nieuwe Pitstop bespreken de F1-watchers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink met presentator Etienne Verhoeff de stand van zaken.

29 november